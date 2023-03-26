Посол Украины призвал британцев принимать у себя больше беженцев

ITV: посол Украины в Лондоне Пристайко призвал британцев принимать у себя больше беженцев

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко выступил с обращением к жителям Великобритании, в котором призвал граждан принимать у себя больше беженцев из своей страны. Об этом сообщает телеканал ITV.

Обращение Пристайко посвящено годовщине запуска программы в Британии «Дома для Украины». Он поблагодарил британцев за то, что «стоят плечом к плечу» с Киевом и призвал их принимать у себя больше беженцев. «Некоторым все еще нужна ваша помощь», — заключил посол.

Ранее Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине вдвое больше обещанных танков Challenger 2 — 28, а не 14. Пристайко добавил, что Киеву также передадут 33 единицы гаубиц AS-90. По словам дипломата, Лондон призвал увеличить в 2,5 раза число украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение на ее территории.