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15:52, 26 марта 2023Бывший СССР

Военкор сообщил о наступлении российских войск в ЛНР

Военкор Обищенко сообщил о наступлении российских военных в лесах под Кременной ЛНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска наступают в лесах под городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом со ссылкой на бойцов сообщил военный корреспондент Станислав Обищенко, пишет Telegram-канал RT.

По его данным, за двое суток военнослужащие продвинулись на 500 метров по всей линии фронта. Кроме того, десантники и морпехи взяли шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), два из которых были сильно укреплены.

Журналист пояснил, что основная работа российских сил в настоящее время заключается в выравнивании линии фронта. В дальнейшем они планируют выдавить противника к реке Северский Донец.

В ходе боев раненым украинским солдатам оказывают помощь, а погибших хоронят, добавил Обищенко.

Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев информировал, что командование ВСУ планировало наступление на город Сватово в ЛНР в выходные, 25 и 26 марта, однако оно было сорвано. Российским военным стало известно, что около населенных пунктов Боровая, Подлиман, Нижняя Журавка, Богуславка, в районе Оскольского водохранилища, два-три дня назад были выстроены колонны украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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