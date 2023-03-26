В Госдуме заявили о прямой угрозе миру со стороны НАТО

Депутат Госдумы Чепа заявил, что НАТО представляет прямую угрозу миру

Члены НАТО действуют «откровенно, изощренно, цинично» и представляют прямую угрозу миру. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа. Его слова в воскресенье, 26 марта, приводит радиостанция «Говорит Москва».

Политик отметил, что власти США шантажируют международных партнеров, которые слишком зависимы от Вашингтона, и Москве необходимо противостоять этому.

«То, что происходит сегодня в НАТО — это абсолютно понятно. И это прямая угроза миру. Если сравнивать с теми "осями", что строила Германия 30-х годов, то сегодня все это гораздо изощреннее, циничнее, откровеннее все происходит», — заявил депутат.

Ранее Владимир Путин сравнил идею «глобального НАТО» со странами «оси» времен Второй мировой войны. По его словам, страны коллективного Запада страны начинают строить новую ось, подобную тому блоку, который выстраивали фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония.