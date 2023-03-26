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13:32, 26 марта 2023Мир

На Украине погибли трое поляков

Член совета министров Польши Дворчик сообщил о гибели трех поляков на Украине

Фото: Alex Babenko / Reuters

За минувшую неделю на Украине погибли трое поляков, воевавших за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в Twitter сообщил член совета министров Польши Михаил Дворчик.

«Утром в больнице Днепра скончался тяжелораненый доброволец. Это трагическая неделя — всего погибли три наших соотечественника, воевавших на стороне Украины», — написал Дворчик.

Он также рассказал о судьбе тяжелораненого волонтера, который сейчас находится в Киеве. «Состояние раненого добровольца настолько улучшилось, что в скором времени он через Львов отправится в деревню», — уточнил член совета польских министров.

25 марта Дворчик информировал о гибели польского наемника на Украине. Помимо этого, он писал о двух раненных несколько дней назад военных, которые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

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Варвара Кошечкина
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