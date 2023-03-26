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13:02, 26 марта 2023Мир

Путин рассказал о ценности отношений между Россией и Китаем

Путин заявил, что Россия и Китай дорожат отношениями друг с другом

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Несмотря на попытки на протяжении десятилетий настроить Китай и Россию друг против друга, Пекин и Москва ценят выстроенные отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», — подчеркнул российский лидер.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.

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Виктория Кондратьева
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