Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:23, 26 марта 2023Среда обитания

Названо основное условие для замены зимней резины на летнюю

Автоэксперт Мартыненко призвал сохранять зимний стиль вождения в весенний период

Фото: Pixabay

Руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с Ura.ru назвал основное условие, при соблюдении которого водителю пора задумываться о замене зимней резины на летнюю. По его словам, это стоит делать в случае достижения среднесуточной температуры в пять градусов тепла.

«Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние», — заявил он.

Эксперт отметил, что даже при легких заморозках имеется шанс, что автомобиль соскользнет с дороги. Он призвал водителей проявлять бдительность в весенний период и сохранять зимний стиль вождения, пояснив, что даже в явную погоду есть риск не справиться с управлением из-за плохого сцепления шин с дорогой.

Ранее российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украину обвинили в отправке на самые сложные участки боев русскоязычных военных
Названо основное условие для замены зимней резины на летнюю
В Китае прокомментировали решение Гондураса разорвать дипотношения с Тайванем
В Японии объяснили решение разместить российское ядерное оружие в Белоруссии
Европейский экономист похвалила устойчивость экономики России
Российские военные взяли под контроль завод в Артемовске
Норвежского адмирала обеспокоили российские подлодки
Минобороны России показало работу пушек «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ
В Германии рассказали о «штаб-квартире победителей санкций» в России
Тайвань ответил на разрыв дипломатических отношений Гондураса с ним
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.