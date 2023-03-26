Названо основное условие для замены зимней резины на летнюю

Автоэксперт Мартыненко призвал сохранять зимний стиль вождения в весенний период

Руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с Ura.ru назвал основное условие, при соблюдении которого водителю пора задумываться о замене зимней резины на летнюю. По его словам, это стоит делать в случае достижения среднесуточной температуры в пять градусов тепла.

«Необходимо помнить главное правило: когда среднесуточная температура достигает пяти градусов тепла, тогда можно начинать переобуваться с зимних шин на летние», — заявил он.

Эксперт отметил, что даже при легких заморозках имеется шанс, что автомобиль соскользнет с дороги. Он призвал водителей проявлять бдительность в весенний период и сохранять зимний стиль вождения, пояснив, что даже в явную погоду есть риск не справиться с управлением из-за плохого сцепления шин с дорогой.

Ранее российский Минпромторг объяснил резкий рост цен на шины для легковых автомобилей. По данным ведомства, причиной подорожания стали не только выросшая стоимость сырья, но также проблемы в логистике и колебания курса валют.