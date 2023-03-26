Рогов: житель подконтрольного Украине Гуляйполя устроил самосуд над бойцами ВСУ

В Запорожской области житель подконтрольного Киеву города Гуляйполе устроил самосуд над военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, один из бойцов ВСУ пытался избить местного жителя, однако тот дал отпор, отобрал оружие и убил военного, ранив еще троих его сослуживцев.

Он отметил, что в настоящий момент украинские власти пытаются выставить случившееся как бытовой конфликт, обвинив устроившего самосуд мужчину в пророссийских взглядах.

Ранее Рогов сообщал о срыве наступления украинской армии в районе города Орехов в Запорожской области. «Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом», — заявил он.