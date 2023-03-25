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21:41, 25 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о срыве масштабного наступления украинских войск

Рогов заявил о срыве масштабного наступления ВСУ в районе Орехова Запорожской области

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве наступления украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области, передает РИА Новости.

«Полномасштабное наступление на запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом», — заявил чиновник.

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Рогов уточнил, что российские военнослужащие поразили около 25 целей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери убитыми и ранеными около 550 человек. Он назвал это очень большими единовременными потерями на запорожском направлении.

Чиновник также отметил, что Киев планировал приурочить наступление к саммиту Европейского союза (ЕС), на котором рассматривается вопрос оказания военной помощи государству. Он проходит 23-24 марта.

Рогов заявил, что группировка ВСУ под Ореховом в данный момент неспособна к наступлению, выполняется перегруппировка и определяются необходимые резервы бронетехники и военных.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления в Запорожской области. По его словам, украинские силы стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов.

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Марина Совина
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