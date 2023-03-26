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04:18, 26 марта 2023Мир

Трамп оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали мировой порядок на следующий век
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент США Донадьд Трамп оценил прошедшие в Москве переговоры между российским и китайским лидерами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Он заявил, что главы государств обсуждали мировой порядок на следующий век, передает ТАСС.

«Вы видели, президент Си умный, и президент Путин умный, очень умные люди, стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — подчеркнул политик, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Трамп также добавил, что Москва и Пекин в настоящее время едины.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.

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Марина Совина
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