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13:23, 26 марта 2023Спорт

Тутберидзе назвала оскорбительными обвинения в адрес Валиевой

Тренер Тутберидзе назвала оскорбительными допинг-обвинения в адрес фигуристки Валиевой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала допинг-обвинения в адрес своей ученицы Камилы Валиевой. Ее слова приводит L’Equipe.

«Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», — заявила специалист. Она подчеркнула, что вместе со всей командой пыталась разобраться в ситуации и смотрела камеры с чемпионата России, где проверяли Валиеву. Тренера также удивило, что между допинг-контролем и объявлением результата прошло много времени.

4 января Валиева рассказывала, что могла уйти из фигурного катания, если бы не сотрудничество с Тутберидзе. Фигуристка отметила, что у нее были сомнения в перспективах и она могла продолжить заниматься только танцами и балетом.

На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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