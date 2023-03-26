Размещение ядерного оружия России в Белоруссии назвали предупреждением Западу

Экс-глава МИД Югославии Йованович назвал ядерное оружие РФ в Белоруссии ответом Западу

Бывший глава МИД Югославии Живадин Йованович назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии ответом и предупреждением Западу. Его слова приводит ТАСС.

«Это ответ на эскалацию и все более прямое вмешательство стран-членов НАТО в конфликт на Украине, на все более безрассудное подливание масла в огонь поставками современного оружия, ракет средней дальности, танков, боевых самолетов и другой наступательной боевой техники для целей на территории России», — подчеркнул дипломат.

Йованович напомнил, что договор Москвы и Минска последовал после заявления Великобритании о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном. Он указал, что НАТО пытается приуменьшить опасность подобных вооружений.

Экс-глава МИД Югославии также отметил, что коллективный Запад разместил базы с атомным оружием как минимум в пяти странах — Германии, Великобритании, Италии, Бельгии, Голландии, также в Польше и Румынии находятся установки, способные запускать ядерные боеголовки. Те страны, у которых нет ядерного оружия, тратят огромные средства на закупку у США бомбардировщиков F-16A, способных нести ядерный боезапас.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

