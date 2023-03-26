Боец из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром

Боец «Каскада» из ДНР рассказал о захвате в одиночку опорного пункта ВСУ под Угледаром

Боец оперативно-боевого формирования «Каскад» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Цыган рассказал «Известиям», как в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, он попал на российские позиции, когда они находились под обстрелом украинских военных, который велся из гранатометов, минометов и танка.

Военнослужащий отметил, что каждые пять-шесть минут у российских бойцов появлялся новый раненый. Тогда он принял решение захватить опорный пункт, надеясь, что ВСУ успели выдохнуться, поскольку вели обстрел с самого утра.

Цыган сообщил, что забежал в опорный пункт, пробежал через две комнаты и увидел украинского пулеметчика, он бросил в помещение гранату. Военный из ДНР был награжден орденом Мужества.

Ранее Министерство обороны России рассказало о подвиге сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

