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12:50, 26 марта 2023Россия

Путин рассказал о завистниках России

Президент Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от КНР

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Те, кто предрекает усиление зависимости России от Китая, в действительности являются просто завистниками РФ. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1».

«Это не скептики, а завистники... Пусть они лучше о себе подумают», — заявил глава государства. Он также подчеркнул, что Москва очень дорожит своими отношениями с Пекином и тем уровнем, на котором они находятся в настоящее время.

Ранее Путин также отметил, что европейская экономика в гораздо большей степени зависит от Китая, нежели российская.

До этого президент оценил утверждения о том, что Москва якобы создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран. По его словам, Россия и КНР действительно сотрудничают в военно-технической сфере и не скрывают этого, однако там все прозрачно и «нет ничего секретного».

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Варвара Кошечкина
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