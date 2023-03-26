Путин рассказал о завистниках России

Президент Путин назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от КНР

Те, кто предрекает усиление зависимости России от Китая, в действительности являются просто завистниками РФ. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1».

«Это не скептики, а завистники... Пусть они лучше о себе подумают», — заявил глава государства. Он также подчеркнул, что Москва очень дорожит своими отношениями с Пекином и тем уровнем, на котором они находятся в настоящее время.

Ранее Путин также отметил, что европейская экономика в гораздо большей степени зависит от Китая, нежели российская.

До этого президент оценил утверждения о том, что Москва якобы создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран. По его словам, Россия и КНР действительно сотрудничают в военно-технической сфере и не скрывают этого, однако там все прозрачно и «нет ничего секретного».