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13:03, 27 марта 2023Силовые структуры

Полицейские задержали безработного россиянина за нападение на адвоката

В Челябинске полицейские задержали безработного мужчину за нападение на адвоката Кошмана

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего безработного мужчину, подозреваемого в нападении на адвоката Николая Кошмана. Об этом сообщает издание 74.ru.

Россиянин, который ранее был судим за применение насилия к представителю власти, признался в содеянном. Решается вопрос об аресте. Фигуранту грозит до 5 лет колонии.

Ранним утром 6 марта на адвоката Кошмана напали у подъезда его дома на улице Энгельса. После этого потерпевшего доставили в больницу. Его здоровью был причинен вред средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают личности организатора покушения, а также его подельников, участвовавших в нападении.

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Елизавета Новикова
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