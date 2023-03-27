В филиале Мариинки в Северной Осетии показали нацоперу «Аланы»

На сцене филиала Мариинки во Владикавказе представили премьеру нацоперы «Аланы»

На сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе представили премьеру национальной оперы «Аланы». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Там уточнили, что показ постановки состоялся 25 марта.

«В масштабном оперном спектакле участвовали солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра — лауреат международных конкурсов Савва Хастаев и Бакури Каличава, солисты и хор Театра оперы и балета, симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Северной Осетии, а также ведущие артисты Государственного дигорского драматического театра», — рассказали в театре.

Режиссером-постановщиком оперы, которая исполняется на русском языке, выступил народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов. Главными героями постановки стали аланские воины, которые служат наемниками в Римской империи в эпоху Великого переселения народов.