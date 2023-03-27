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15:43, 27 марта 2023Моя страна

В филиале Мариинки в Северной Осетии показали нацоперу «Аланы»

На сцене филиала Мариинки во Владикавказе представили премьеру нацоперы «Аланы»

Фото: Rartat / Wikipedia

На сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе представили премьеру национальной оперы «Аланы». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Там уточнили, что показ постановки состоялся 25 марта.

«В масштабном оперном спектакле участвовали солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра — лауреат международных конкурсов Савва Хастаев и Бакури Каличава, солисты и хор Театра оперы и балета, симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Северной Осетии, а также ведущие артисты Государственного дигорского драматического театра», — рассказали в театре.

Режиссером-постановщиком оперы, которая исполняется на русском языке, выступил народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов. Главными героями постановки стали аланские воины, которые служат наемниками в Римской империи в эпоху Великого переселения народов.

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Варвара Кошечкина
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