В филиале Мариинки в Северной Осетии показали нацоперу «Аланы»
На сцене филиала Мариинского театра во Владикавказе представили премьеру национальной оперы «Аланы». Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу театра.
Там уточнили, что показ постановки состоялся 25 марта.
«В масштабном оперном спектакле участвовали солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра — лауреат международных конкурсов Савва Хастаев и Бакури Каличава, солисты и хор Театра оперы и балета, симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Северной Осетии, а также ведущие артисты Государственного дигорского драматического театра», — рассказали в театре.
Режиссером-постановщиком оперы, которая исполняется на русском языке, выступил народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов. Главными героями постановки стали аланские воины, которые служат наемниками в Римской империи в эпоху Великого переселения народов.