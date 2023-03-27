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06:25, 27 марта 2023Мир

В МИД России порассуждали о возможном «апокалипсисе» из-за санкций

Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский порассуждал о возможном «апокалипсисе» в экономике и энергетике, к которому могут привести санкции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, а также заверил, что возможности и инструменты для этого имеются. Он отметил, что Москва готова к любому развитию событий, хотя и пытается избежать крайних мер.

«Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — заявил Биричевский. Он выразил надежду, что «здравый смысл все же возобладает», а «до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что снятие с России всех санкций и отмена всех исков против Москвы должны стать неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, для достижения мира Киев должен будет признать новые территориальные реалии.

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Марина Совина
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