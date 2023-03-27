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12:26, 27 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о нехватке дронов для ВСУ на артемовском направлении

Razon: украинские военные пожаловались, что на артемовском направлении закончились дроны

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые служат в подразделении по работе с беспилотниками, пожаловались, что несколько дней назад на артемовском направлении закончились дроны. Об этом они рассказали испанскому изданию Razon.

«У нас закончились дроны», — сказали бойцы ВСУ. По их словам, некоторые беспилотники поступают украинской армии по частной инициативе. Военные также заявили, что мировое сообщество должно продолжать оказывать Украине помощь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что более 20 миллиардов гривен (свыше 541 миллиона долларов) будет направлено на закупку беспилотников. Как он утверждает, Киев принял ряд важных решений, в том числе по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для ВСУ.

Ранее полковник Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал, что украинские военные стали активнее использовать беспилотники на краснолиманском направлении. Бойцы ВСУ применяют БПЛА для разведки, уточнил он. Киселев подчеркнул, что армия Украины, несмотря на большие потери, пытается узнать, как выстроена система обороны российских сил на этом направлении.

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Кристина Есикова
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