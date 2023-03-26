Украина потратит более 500 миллионов долларов на закупку дронов

Зеленский заявил, что Украина потратит более 500 млн долларов на закупку дронов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 20 миллиардов гривен (свыше 541 миллиона долларов США) будет направлено на закупку беспилотников. Об этом украинский лидер заявил в видеобращении, опубликованном на сайте офиса.

По его словам, Украина приняла ряд важный решений. Одно из них касается увеличения производства БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — рассказал президент.

Ранее стало известно, что Зеленский в дистанционном формате выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе, где просил лидеров Европы предоставить больше военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ) в наиболее краткие сроки.

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски рассказала подробности выступления Зеленского на саммите Евросоюза. По ее словам, речь украинского лидера была резкой и эмоциональной, поэтому видео его обращения публиковать не стали.