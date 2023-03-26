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13:26, 26 марта 2023Бывший СССР

Украина потратит более 500 миллионов долларов на закупку дронов

Зеленский заявил, что Украина потратит более 500 млн долларов на закупку дронов для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 20 миллиардов гривен (свыше 541 миллиона долларов США) будет направлено на закупку беспилотников. Об этом украинский лидер заявил в видеобращении, опубликованном на сайте офиса.

По его словам, Украина приняла ряд важный решений. Одно из них касается увеличения производства БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Всего в этом году как минимум 20 миллиардов гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — рассказал президент.

Ранее стало известно, что Зеленский в дистанционном формате выступил на саммите Евросоюза в Брюсселе, где просил лидеров Европы предоставить больше военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ) в наиболее краткие сроки.

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски рассказала подробности выступления Зеленского на саммите Евросоюза. По ее словам, речь украинского лидера была резкой и эмоциональной, поэтому видео его обращения публиковать не стали.

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Екатерина Власова
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