Пьяный россиянин ремонтировал грузовик и насмерть задавил восьмилетнюю дочь

РЕН ТВ: пьяный житель Приморья задавил восьмилетнюю дочь во время ремонта грузовика

В Приморском крае мужчина ремонтировал грузовик и насмерть задавил восьмилетнюю дочь. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 26 марта пьяный житель Дальнереченска захотел починить свой грузовой автомобиль, права на управление которым был лишен в декабре 2022 года. Во время ремонта он запустил двигатель, и машина наехала на находившуюся рядом девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Как пишет издание, в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Он находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай произошел в июле 2022 года в Новосибирске. Там пьяный мужчина решил переставить припаркованную во дворе частного дома «Газель» с одного места на другое. В результате россиян, сдавая задним ходом, не заметил гулявшего по территории полуторогодовалого сына и наехал на него. Мальчик скончался на месте.