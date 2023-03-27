18-летний россиянин застрелил пенсионера за просьбу перестать шуметь

Под Иркутском задержали 18-летнего юношу, застрелившего пенсионера из-за замечания о шуме

В Иркутской области 18-летний юноша застрелил 62-летнего пенсионера. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, группа молодых людей остановилась на машине на улице Садовой в селе Моты. Ребята стали веселиться и громко слушать музыку. В четыре утра потерпевший устал от шума, вышел с ружьем, чтобы сделать им замечание, и выстрелил по кузову авто.

Тогда фигурант разозлился, отобрал у россиянина оружие и выстрелил ему в ногу. Ранение в бедренную артерию оказалось смертельным. Отмечается, что тело пожилого мужчины нашли в семь утра. Молодого человека задержали. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее стало известно, что под Красноярском задержали мужчину, зарезавшего пенсионерку из-за отказа занять три тысячи рублей.