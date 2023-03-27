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14:13, 27 марта 2023Интернет и СМИ

Названа категория блогеров с самым высоким заработком

«Одноклассники»: больше всего зарабатывают авторы блогов о путешествиях

Фото: Kira Hofmann / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

«Одноклассники» подвели первые итоги новых программ поддержки и монетизации авторов. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Заработать на развитии блога авторы могут с ноября 2022 года благодаря программам монетизации. За первые месяцы к ним присоединились более 1 тысячи авторов, групп и медиа. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают более 100 тысяч рублей ежемесячно с помощью инструментов соцсети.

Также отмечается, что больше всего зарабатывают авторы блогов о путешествиях, автомобилях, кулинарии, юморе, доме и саде.

«Лидерами по доходам с момента запуска обеих программ монетизации стали блог про музыку "Неугомонная", тревел-блог "Вокруг Светы", видеорецепты Калниной Натальи, лайфстайл-группа "Двое и алоэ", официальная группа проекта "Прогулки по Москве" Александра Усольцева», — сказано в сообщении.

Также поддержка авторов осуществляется при помощи обновленных систем рекомендаций контента: алгоритмы соцсети предоставляют аудиторию как можно большему количеству авторов, увеличивая разнообразие контента.

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Варвара Кошечкина
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