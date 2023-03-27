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14:09, 27 марта 2023Россия

В Совбезе предрекли попытки подавления Китая со стороны США

Патрушев: США пытаются подавить Россию, а после возьмутся за КНР для сохранения главенства

Фото: Globallookpress.com

США пытаются сохранить главенство в мире и поэтому стараются подавить Россию. Затем они планируют взяться за Китай, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев, чьи слова приводит «Российская газета».

Он пояснил, что с 1945 года источником любой эскалации в мире является стремление Вашингтона сохранить главенствующую роль на геополитической арене. По мнению политика, им в этом мешают Россия и Китай.

Патрушев отметил, что Россия мешает Соединенным Штатам тем, что проводит политику укрепления многополярного мира, а также превосходством в духовном, нравственном и военном отношении. «Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев обвинил США в лицемерии, назвав страну главным диктатором мира. По его словам, Вашингтон на словах ратует за свободу слова, однако на практике попирает независимость других стран.

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Никита Абрамов
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