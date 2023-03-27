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11:05, 27 марта 2023Мир

Китай прокомментировал решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Китай оценил план РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии и призвал не развязывать войну

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Китай призывает не развязывать ядерную войну и сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии, передает РИА Новости.

«5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — заявила дипломат.

Мао Нин призвала все стороны в украинском конфликте способствовать разрядке ситуации.

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Виктория Кондратьева
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