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12:49, 27 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о фиксации военных преступлений украинской армии

Советник главы ЛНР Сорока рассказала о фиксации военные преступлений ВСУ в республике

Фото: Александр Река / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) продолжают фиксировать военные преступления, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявила советник врио главы ЛНР Анна Сорока, передает РИА Новости.

«Безусловно, все, что мы собирали за восемь лет, многому мы получили еще более четкое и детальное подтверждение, попав на освобожденные территории», — рассказала Сорока.

По ее словам, в ЛНР получили доказательства использования украинской армии запрещенных методов ведения войны, пыток и истязаний.

В качестве примера Сорока привела «колбасный цех» в селе Половинкино, в котором, как утверждают власти республики, националистический батальон «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) организовал тюрьму с пыточными.

Ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики рассказал, что военные из полка «Азов» пытали пленных методом ЦРУ, который используется в секретных тюрьмах.

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Алевтина Запольская
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