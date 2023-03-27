Илон Маск заявил об упадке внешней политики США

Американский предприниматель Маск заявил, что внешняя политика США находится в упадке

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что внешняя политика США находится в упадке. Так он прокомментировал сюжет телеканала Fox News о падении роли доллара в международных расчетах, сообщает ТАСС.

В сюжете речь шла о том, что КНР за счет активной внешней политики укрепляет торговые связи с разными государствами, в том числе, с такими крупными производителями нефти как Иран и Саудовская Аравия. Отмечалось также, что Пекин переходит в расчетах с этими странами на национальные валюты вместо доллара.

«Американская внешняя политика упала ниже бронзового уровня», — заявил предприниматель.

Ранее Маск ответил на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской отрасли США. Миллиардер оценил состояние банковской системы США словами «хуже быть не может». Так он отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.

