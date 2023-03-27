В Азии указали на ошибку НАТО в отношениях с Россией и Китаем

SCMP: НАТО спровоцировала сближение России и Китая и обрела самодостаточных противников

Малайзийский банкир, научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн указал на ошибку НАТО в отношениях с Россией и Китаем. В колонке для издания South China Morning Post (SCMP) он заявил, что альянс спровоцировал сближение двух этих стран и обрел самодостаточных противников.

«Американцы победили в холодной войне против Советского Союза благодаря тому, что вытянули Китай из советского лагеря, так что это превратилось в борьбу двух против одного. Сегодня, определив КНР и Россию как "экзистенциальную угрозу", НАТО делает то, чего всегда боялись военные стратеги, — сражается против двух соперников, находящихся на одной территории Евразии, которую не может окружить ни один флот», — написал Шэн.

Автор колонки считает, что альянс привел к сближению Москвы и Пекина и в результате «создал себе грозных самодостаточных противников». По мнению Шэна, Европа в итоге встанет на сторону победителя в конфликте. «Европа сейчас явно глубоко ослаблена конфликтом на Украине, поскольку ее поставки дешевого продовольствия, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты», — уточнил он.

Ранее американский журналист Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive спрогнозировал, что Россия и Китай смогут контролировать Ближний Восток, который Соединенные Штаты потеряли из-за политики действующего президента страны Джо Байдена. По мнению обозревателя, США утратили влияние над миром и превращаются во «второсортную державу» в состоянии упадка.