Желающим найти любовь россиянам старше 50 дали совет

Психолог Корешкова: чтобы найти партнера после 50, надо ежедневно уделять время его поиску

Чтобы найти партнера после 50 лет, надо уделять немного времени его поиску ежедневно, посоветовала семейный психолог Валентина Корешкова. Советы желающим найти любовь россиянам старшего возраста она дала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что, чтобы отношения были удачными, нужно для начала разобраться в себе, сделать выводы из пережитого опыта и определиться, чего хочется от романа в старшем возрасте. По словам Корешковой, спланировать будущие отношения нужно в подробностях, включая знакомство с детьми, бюджет и совместный отдых.

Корешкова также попросила помнить, что бояться и испытывать неуверенность нормально. «Но не позволяйте этим эмоциям захватить вас. Смело учитесь новому, осваивайте современные технологии, пробуйте увлечения и хобби, которыми раньше не занимались», — предложила она. Психолог добавила, что ежедневный поиск партнера можно проводить, например, на сайте знакомств.

Ранее британский биолог, специалист по отношениям Мэри Маклеод назвала одиноким женщинам альтернативу, которую они могут предпочесть «альфа-самцам». По ее словам, после 50 лет она стала замечать, что теперь ее привлекают тихие «хорошие парни», на которых, полагает она, нужно обратить внимание и другим женщинам.