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20:45, 27 марта 2023Забота о себе

Желающим найти любовь россиянам старше 50 дали совет

Психолог Корешкова: чтобы найти партнера после 50, надо ежедневно уделять время его поиску

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Чтобы найти партнера после 50 лет, надо уделять немного времени его поиску ежедневно, посоветовала семейный психолог Валентина Корешкова. Советы желающим найти любовь россиянам старшего возраста она дала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что, чтобы отношения были удачными, нужно для начала разобраться в себе, сделать выводы из пережитого опыта и определиться, чего хочется от романа в старшем возрасте. По словам Корешковой, спланировать будущие отношения нужно в подробностях, включая знакомство с детьми, бюджет и совместный отдых.

Корешкова также попросила помнить, что бояться и испытывать неуверенность нормально. «Но не позволяйте этим эмоциям захватить вас. Смело учитесь новому, осваивайте современные технологии, пробуйте увлечения и хобби, которыми раньше не занимались», — предложила она. Психолог добавила, что ежедневный поиск партнера можно проводить, например, на сайте знакомств.

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Ранее британский биолог, специалист по отношениям Мэри Маклеод назвала одиноким женщинам альтернативу, которую они могут предпочесть «альфа-самцам». По ее словам, после 50 лет она стала замечать, что теперь ее привлекают тихие «хорошие парни», на которых, полагает она, нужно обратить внимание и другим женщинам.

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Александра Лисица
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