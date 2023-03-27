Лукашенко назвал причину подготовки к политическим кампаниями

Лукашенко: надо подготовиться к политическим кампаниям, чтобы Белоруссию не стали шатать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников подготовиться к политическим кампаниям, чтобы республику не начали «шатать». Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Задачи, мужики, все знаете. Я не единожды об этом говорил. Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям, чтобы нас не начали шатать», — сказал он. Лукашенко отметил, что Белоруссия извлекла уроки из 2020 года, поэтому проблем с подготовкой не будет.

Президент призвал обратить внимание на вопросы, поставленные населением перед местной властью. Он подчеркнул, что необходимо следить за ценообразованием, а также проблемами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Белорусский лидер также попросил проанализировать, какие вопросы являются сферой ответственности государства, а что население должно решать самостоятельно.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года, после того как ЦИК опубликовал итоги президентских выборов, свидетельствующие о победе Лукашенко. Политик назвал их попыткой государственного переворота и отдал приказ на жесткое подавление демонстраций.