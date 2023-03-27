Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 27 марта 2023Мир

Житель Израиля описал обстановку в стране на фоне протестов

Житель Израиля описал обстановку на фоне массовых протестов в стране фразой «все мирно»

Фото: Ammar Awad / Reuters

Житель Израиля Андрей Белов описал обстановку в столице на фоне массовых протестов фразой «все мирно». О причинах происходящего в стране он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ходят люди с флагами, улыбаются, все мирно, лично мне совсем не мешает», — высказался мужчина, который проживает в Ришон-ле-Цион и работает в Тель-Авиве. По его словам, автобусы, такси, кафе и магазины продолжают свою работу.

Люди выступают против судебной реформы и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил Белов. «Премьер Нетаньяху засиделся у власти, хочет подмять под себя суд. Пока суд может отменить любое решение парламента, он хочет, чтобы парламент или он сам мог назначать судей. Люди против, люди за демократию», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Нетаньяху принял решение приостановить судебную реформу, спровоцировавшую многотысячные протесты в стране. В случае ее проведения парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров.

Более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Появилась новая версия гибели прошедшего Чечню Героя России Лисицкого
На Украине раскрыли коррупционную схему по зерновой сделке
Стилист раскрыл россиянкам правильный способ носить откровенные наряды
В ФРГ опровергли намерение выслать российских дипломатов
Водитель попутки изнасиловал уснувшую пассажирку
Кремль допустил требования компенсации за подрыв «Северных потоков»
Польша оценила размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Житель Израиля описал обстановку в стране на фоне протестов
Названо самое бюджетное направление для полета на майские праздники из Москвы
В российском онкоцентре совершил самоубийство врач
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.