Житель Израиля описал обстановку в стране на фоне протестов

Житель Израиля описал обстановку на фоне массовых протестов в стране фразой «все мирно»

Житель Израиля Андрей Белов описал обстановку в столице на фоне массовых протестов фразой «все мирно». О причинах происходящего в стране он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ходят люди с флагами, улыбаются, все мирно, лично мне совсем не мешает», — высказался мужчина, который проживает в Ришон-ле-Цион и работает в Тель-Авиве. По его словам, автобусы, такси, кафе и магазины продолжают свою работу.

Люди выступают против судебной реформы и премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил Белов. «Премьер Нетаньяху засиделся у власти, хочет подмять под себя суд. Пока суд может отменить любое решение парламента, он хочет, чтобы парламент или он сам мог назначать судей. Люди против, люди за демократию», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Нетаньяху принял решение приостановить судебную реформу, спровоцировавшую многотысячные протесты в стране. В случае ее проведения парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров.

Более 600 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы в Израиле, по оценкам организаторов акции, общее число участников составило 630 тысяч. В Тель-Авиве в демонстрации приняли участие около 300 тысяч израильтян.

