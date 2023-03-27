Патрушев рассказал о спасении Россией США от распада

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Россия дважды спасала США от распада

Россия дважды спасала США от распада, но в третий раз делать этого не станет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По словам Патрушева, это происходило в годы Войны за независимость и Гражданской войны в США. Секретарь Совбеза также заявил, что Россия всегда защищала суверенитет других народов.

«Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США (...) Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно», — заявил он.

Патрушев отметил, что новый кризис может настигнуть США из-за падения уровня доверия к доллару.

Ранее в том же интервью Патрушев рассказал о способном уничтожить любого противника оружии России.