В Госдуме отреагировали на опрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Депутат Савченко выступил за референдум по переименованию Волгограда в Сталинград

Если есть инициатива, то референдум по вопросу переименования Волгограда в Сталинград нужно проводить, однако большинство жителей могут выступить против, считает депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Уже было несколько попыток на моей памяти в течение 20 лет провести референдум, но заканчивалось все на соцопросах, согласно которым горожане считали, что есть другие, более важные вопросы Олег Савченко депутат Госдумы

Тем не менее в текущих условиях ситуация может поменяться, предположил Савченко. «Учитывая, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров очень удачно занялся решением многих экономических и социальных проблем, в последние 5-6 лет область показывает хорошие результаты. Может быть, сейчас как раз горожане решат, что все проблемы решены и можно вернуться к вопросу переименования города», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград Савченко назвал непростым и многоуровневым. «Если вы хотите услышать мое мнение, я могу сказать, что лучшей благодарностью за тот подвиг, который совершили наши предки, было бы процветание Волгограда и нашей страны, а наименование — это символы, которые уже не имеют сегодня такого ключевого значения, как это было раньше», — заключил депутат.

27 марта стало известно, что в Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград. По итогам опроса будет принято решение о необходимости проведения референдума по этому вопросу.

Ранее, высказываясь о вопросе переименования российского города, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в этой ситуации нужно взвешивать все за и против.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном. В современной России Волгоград временно переименовывают в Сталинград девять раз в году — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в день окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники.

