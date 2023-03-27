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07:04, 27 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили об усилении Киевом репрессий в отношении местных жителей

Рогов: власти Украины усилили репрессии в подконтрольной им части Запорожской области

Фото: Stringer / Reuters

Украинские власти усилили карательные меры и репрессии в отношении местных жителей в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», — заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».

Ранее Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области житель подконтрольного Киеву города Гуляйполе устроил самосуд над военнослужащими. По его словам, один из бойцов ВСУ пытался избить местного жителя, однако тот дал отпор, отобрал оружие и убил военного, ранив еще троих его сослуживцев.

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Марина Совина
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