В России родители погибших полицейских добились ведомственного медобслуживания

Матери четырех погибших в Чечне полицейских добились ведомственного медобслуживания

Матери четырех российских полицейских, погибших в начале 2000-х в Чечне, добились через суд права на ведомственное медицинское обеспечение. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, жительницы Липецкой области, лишившиеся сыновей во время контртеррористической операции в Чеченской Республике, получали медицинскую помощь в ведомственных учреждениях МВД. Но в 2021 году матерей лишили такой возможности. В Верховном суде России сочли такое решение несправедливым и отменили решение о снятии женщин с ведомственного медицинского обеспечения.

16 сентября сообщалось, что в Ростовской области у получившего тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине российского контрактника украли 3 миллиона рублей.