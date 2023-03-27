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15:47, 27 марта 2023Силовые структуры

В России родители погибших полицейских добились ведомственного медобслуживания

Матери четырех погибших в Чечне полицейских добились ведомственного медобслуживания
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Матери четырех российских полицейских, погибших в начале 2000-х в Чечне, добились через суд права на ведомственное медицинское обеспечение. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, жительницы Липецкой области, лишившиеся сыновей во время контртеррористической операции в Чеченской Республике, получали медицинскую помощь в ведомственных учреждениях МВД. Но в 2021 году матерей лишили такой возможности. В Верховном суде России сочли такое решение несправедливым и отменили решение о снятии женщин с ведомственного медицинского обеспечения.

16 сентября сообщалось, что в Ростовской области у получившего тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине российского контрактника украли 3 миллиона рублей.

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Владимир Седов
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