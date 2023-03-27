Бывшая жена миллиардера Шамалова попала в базу розыска МВД России

МВД России объявило в розыск экс-жену миллиардера Шамалова Жанну по статье УК

В базу розыска МВД России попала бывшая жена миллиардера Кирилла Шамалова Жанна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Женщина объявлена в розыск на основании статьи Уголовного кодекса России. Другие подробности не приводятся.

Жанну Шамалову подозревают в клевете, сообщает «МК». Уголовное дело, фигуранткой которого она стала, было возбуждено в марте 2022 года.

Жанна Шамалова отрицает, что могла кого-то оклеветать. Ее адвокат Виктория Крылова заявила, что ей неизвестно о розыске. По ее словам, правоохранители располагают контактами и информацией о месте жительства Шамаловой, никаких повесток и уведомлений она не получала.

Инициатором розыска, по данным издания, является УВД по Центральному административному округу Москвы. Основанием для дела о клевете могло послужить ее интервью журналистке Ксении Собчак.

13 ноября 2021 года сообщалось, что Жанна Шамалова подала заявление в прокуратуру на Собчак после интервью, во время которого была разглашена врачебная тайна.

Кирилл Шамалов — российский предприниматель. В рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes в 2021 году занимает 151-е место (800 миллионов долларов). Предполагается, что Шамалов является бывшим зятем президента России Владимира Путина. 17 декабря 2020 года глава государства прокомментировал статью о бизнесмене. Он не стал отрицать, что Шамалов — его бывший зять, и назвал целью этой публикации месть и попытку повлиять на общественное мнение в стране.