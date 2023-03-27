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03:50, 27 марта 2023Мир

Политолог назвал единственный фактор перемен в политике Запада по России

Политолог Суслов: изменить политику Запада по отношению к России способен только страх

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Политика стран Запада в отношении России способна поменяться только под влиянием страха. Такое мнение выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, передает ТАСС.

«Для того чтобы все-таки изменить их политику, необходимо повышать для них страх перед войной, в том числе ядерной, создавать у них ощущение, что они сами могут стать мишенями для ударов и театром военных действий», — заявил он, добавив, что в настоящее время западные страны чувствуют себя в безопасности.

По словам политолога, решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии направлено на то, чтобы обратить внимание на дестабилизирующий характер гибридной войны Запада против Москвы.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил о договоренности с Минском о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он уточнил, что строительство хранилища для оружия будет завершено к 1 июня.

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Варвара Кузьмина
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