Россиянин случайно привез марихуану из Таиланда и нарвался на тюремный срок

Baza: 56-летний россиянин случайно привез из Пхукета марихуану и нарвался на тюремный срок

Российский турист случайно привез марихуану с тайского курорта Пхукет, попался таможенникам в Москве и нарвался на тюремный срок. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Запрещенное вещество в багаже у 56-летнего россиянина обнаружили сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево. Отмечается, что мужчина забыл выложить 1,52 грамма марихуаны из одежды во время сборов из Таиланда домой.

Теперь путешественнику грозит обвинение по статье о контрабанде наркотических средств (статья 229.1 УК РФ) и тюремный срок вплоть до семи лет лишения свободы. При этом если бы такой же вес марихуаны у туриста нашли вне зоны таможни, он бы отделался административным наказанием.

Ранее в марте сообщалось, что супружеская пара из России попыталась незаконно ввезти из Дубая в Москву дорогостоящие украшения и была задержана таможенниками в Домодедово. Отмечается, что сотрудники таможни обнаружили у прибывших из ОАЭ россиян незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью три миллиона рублей. Нарушители попались во время прохождения «зеленого» коридора.