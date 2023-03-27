Мужчина перенес операцию на мозге и вырос на 45 сантиметров

После операции по удалению опухоли в мозгу мужчина из Австралии вырос на 45 сантиметров

Мужчина, которому провели операцию по удалению опухоли, стал выше почти на полметра. Как сообщает Birmingham Live, образование блокировало части головного мозга, ответственные за рост.

Джейми Конноли из Австралии в подростковом возрасте долго был очень маленького роста — всего 125 сантиметров. Он всегда считал, что причина в позднем наступлении пубертата. Однако после внезапного эпилептического приступа в 16 лет выяснилось, что за задержкой в физическом развитии стоит более серьезная причина.

В мозгу Конноли все это время развивалась медленно растущая опухоль, тормозящая его развитие и рост. Юноше сделали операцию, после которой он за несколько месяцев вырос сразу на 45 сантиметров.

Впоследствии он перенес еще три хирургических вмешательства, сейчас рост 35-летнего Конноли составляет 170 сантиметров.

Небольшая часть опухоли по-прежнему остается в мозге Джейми, однако она влияет только на его зрение — он вынужден носить очки. В остальном нынешнее состояние позволяет ему жить нормальной жизнью и работать помощником психолога.

Несмотря на многочисленные операции по удалению опухоли, она повлияла на мое зрение, и мне нужно носить очки. Часть опухоли все еще в моем мозгу, потому что полное удаление могло привести к параличу и оставить меня обездвиженным Джейми Конноли

Опухоль Конноли — доброкачественная и называется астроцитома. Она образуется при разрастании астроцитов — клеток, которые поддерживают нейроны. Астроцитома может появляться в любом возрасте. Это наиболее распространенный тип опухоли среди нейроэктодермальных.

Ранее сообщалось о мальчике из Великобритании, у которого обнаружили рак при проверке зрения. Это произошло после того, как учительница заметила его рассеянность и предложила родителям сводить сына к окулисту.