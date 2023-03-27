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05:27, 27 марта 2023Россия

Командир расчета «Урагана» назвал число поражаемых целей за день

Командир расчета «Урагана» заявил о поражении целей в Запорожской области до 8 раз в день

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» назвал число поражаемых целей за день в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

«В среднем семь — восемь раз. Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели», — заявил военнослужащий.

Он добавил, что расчет ведет артиллерийский огонь в основном по командным пунктам, складам с боеприпасами и колоннам техники.

Ранее «Известия» сообщили, что Вооруженные силы России выработали уникальную тактику, которая позволила сломить сопротивление украинских войск в районе Авдеевки. Командир батареи 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» с позывным Кот рассказал изданию, что контрбатарейным огнем вытесняется артиллерия противника, а его укрепления «разбираются» точным огнем противотанковых ракетных комплексов.

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Марина Совина
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