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20:31, 27 марта 2023Среда обитания

Раскрыта средняя стоимость «вторички» в Москве

«Миэль»: средняя цена «вторички» в Старой Москве в феврале достигла 14,7 миллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам февраля 2023 года, средняя стоимость проданной квартиры в Старой Москве на вторичном рынке достигла 14,7 миллиона рублей, что на 700 тысяч больше, чем в январе того же года. Информацию об этом со ссылкой на исследование группы компаний «Миэль» раскрыло агентство «Интерфакс».

По данным экспертов, средняя цена однокомнатной квартиры во втором месяце текущего года установилась на уровне в 10,4 миллиона рублей, двухкомнатной — 14,1 миллиона рублей, а трехкомнатной — 19,5 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались лоты стоимостью от 9 до 12 миллионов рублей, на которые пришелся 31 процент от всех сделок в феврале. Доля «вторички», купленной в столице за 15-30 миллионов рублей, составила 30 процентов, за 12-15 миллионов рублей — 22 процента. На лоты, приобретенные за 6-9 миллионов рублей, пришлось 13 процентов от всех сделок (в январе аналогичный показатель составлял 16 процентов), а на дорогие квартиры свыше 30 миллионов рублей — четыре процента.

Наиболее востребованными у покупателей оказались «двушки» — несмотря на то что по сравнению с январем их доля снизилась с 38 до 36 процентов. На «однушки» пришлось 33 процента от всех сделок (плюс четыре процентных пункта относительно января), а на «трешки» — 25 процентов (плюс восемь процентных пунктов).

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«С отменой околонулевых ставок от застройщиков разрыв ипотечных ставок между "вторичкой" и "первичкой" сократился в среднем с 10 до 5 процентов. Кроме того, сегодня вторичный рынок столицы предлагает широкий выбор объектов и стоимость квадратного метра ниже, чем в новостройках. А потому 2023 год имеет все шансы стать годом вторичного рынка», — пояснила директор ипотечного центра «Миэль» Юлия Ибрагимова.

В марте аналитики компании «Этажи» пришли к выводу, что с начала 2023 года среди городов-миллионников России стоимость жилья на вторичном рынке сильнее всего выросла в Перми. По их данным, за период с первого по третий месяцы текущего года цена за квадратный метр «вторички» там увеличилась на 3,61 процента, до 93,4 тысячи рублей.

Полина Кислицына
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