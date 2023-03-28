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09:20, 28 марта 2023Мир

Оппозиция Японии осудила премьера за молчание о снарядах с обедненным ураном

Оппозиция Японии осудила премьера Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил ошибку, поскольку не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото, пишет РИА Новости.

«Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды? Господин премьер, во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обедненным ураном?» — поинтересовался Ямамото.

27 марта Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры, на которые, предположительно, попали фрагменты учений с участием солдат Вооруженных сил Украины и их тренировки по обращению со снарядами с обедненным ураном.

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Виктория Кондратьева
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