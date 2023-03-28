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09:21, 28 марта 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка попыталась поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле полиция задержала 67-летнюю пенсионерку за попытку поджечь военкомат

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 67-летнюю пенсионерку за попытку поджечь здание военного комиссариата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянка пришла к военкомату на улице Бажова, достала бутылку ацетона, облила кусок марли и стала его поджигать. Это заметили полицейские, патрулировавшие территорию. Они забрали у женщины две пластиковые бутылки с зажигательной смесью, марлю и ацетон.

Женщина рассказала правоохранителям, что в течение месяца ей звонил незнакомец, представлявшийся сотрудником банка. Все это время он убеждал ее устроить пожар. Также он рассказал, как сделать зажигательную смесь.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали 20-летнего юношу, бросившего коктейли Молотова в окна военкомата.

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Елизавета Новикова
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