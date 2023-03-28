В Испании заговорили о полном прекращении торговых отношений с Россией

Ряд депутатов Испании спросили о возможности полного прекращения торговых отношений с РФ

Группа депутатов ультраправой партии Vox («Голос») нижней палаты парламента Испании обратилась к правительству страну с вопросом о возможности полного прекращения торговых отношений между Евросоюзом и Россией. Текст обращения парламентариев оказался в распоряжение «Ленты.ру».

Документ с вопросом о торговых отношениях ЕС и России направили депутаты Патрисия Руэда Перельо, Мария де ла Кабеса Руис Солас, Хосе Мария Фигаредо Альварес-Сала, Андрес Альберто Родригес Альмейда и Мирейя Боррас Пабон. В своем обращении парламентарии ссылаются на ранее сделанное правительством Испании заявление.

Так, 9 сентября 2022 года правительство со ссылкой на данные исследования Банка Испании сообщило, что, согласно подсчетам, из-за возможного полного прекращения торговли между Россией и ЕС валовый внутренний продукт (ВВП) Испании может упасть на 1,8 процента. Более того, по данным Банка, зависимость Испании от российских энергоносителей гораздо меньше, чем у других европейских стран, в связи с чем, согласно исследованию, полный отказ от торговли с Россией для Испании будет относительно менее болезненным.

В связи с вышеуказанными фактами парламентарии обращаются к правительству с вопросом о том, рассматривается ли подобный сценарий.

Учитывая развитие конфликта на Украине, считает ли правительство возможным полное прекращение торговых отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом? депутаты испанской партии Vox текст обращения к правительству

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера отправила всем компаниям, получающим топливо из-за рубежа, письмо с призывом отказаться от новых контрактов с Россией. В письме прямо не упоминаются спотовые контракты, но содержится общий призыв «активизировать диверсификацию поставок СПГ и отказаться от импорта из России».