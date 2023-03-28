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16:25, 28 марта 2023Моя страна

Живший при Ельцине кот из Книги рекордов России умер

В Тюмени умер занесенный в Книгу рекордов России 26-летний кот Дашун

Фото: Книга рекордов России

В Тюмени умер кот по кличке Дашун, который был занесен в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот. Как сообщает «КП Тюмень», животному в январе исполнилось 26 лет.

По словам хозяйки кота Эльвиры Чаниевой, в последнее время ее питомец часто болел — были проблемы с лапами и глазами, он мало ходил, много спал. Утром 28 марта кот умер.

Женщина попросила в аппарате губернатора выделить небольшой участок для захоронения домашних животных, она также обратилась за помощью в Духовное управление мусульман.

О том, что Дашун попал в Книгу рекордов России, сообщалось в ноябре 2021 года. Кот выиграл в номинации «Наибольший возраст сиамской кошки в России» — его хозяйка взяла животное в 1997 году, во времена президентства Бориса Ельцина.

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Варвара Кошечкина
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