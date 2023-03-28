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10:52, 28 марта 2023Наука и техника

Проанализированы последствия веганской диеты для собак

Journal of Animal Science: веганские корма снизили уровень холестерина у собак

Фото: M Burke / Unsplash

Ученые Университета Иллинойса проанализировали последствия веганской диеты для здоровья собак. В частности, оказалось, что веганские корма снижают уровень холестерина у животных. Результаты работы опубликованы в Journal of Animal Science.

Поскольку существуют тенденции в отношении веганских кормов для питомцев, авторы решили проверить, насколько подобные диеты соответствуют безопасности и потребностям собак.

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В исследовании были протестированы две веганские формулы кормов (с зерновым составом и без него) от производителя Bramble, а затем сравнены с кормом на основе курицы другого известного бренда. Подопытных биглей кормили этими продуктами в течение трех недель и исследовали химический состав крови, фекалий и микробиом кишечника.

Вместе с тем были проведены испытания самих кормов: смеси были сделаны из цельной чечевицы, фасоли, батата, тыквы, яблок, черники, гороха и моркови. Специалисты пришли к выводу, что все виды изученных продуктов (как веганских, так и на основе мяса) соответствуют американским стандартам по контролю за кормами.

Исследовательская группа также обнаружила, что определенные метаболиты в крови отличались в веганских диетах и рационе на основе курицы. Так, триглицериды и холестерин в крови (показатели циркулирующих жиров) были значительно ниже у собак, которых кормили веганскими продуктами. Это может быть полезно для животных, страдающих ожирением, так как данная диета помогает поддерживать здоровый вес. Позитивные изменения наблюдались и в микробиоме собак: вероятнее всего, это произошло из-за обилия волокон в веганских кормах.

Ученые отметили, что животные нуждаются не в конкретных ингредиентах, а в питательных веществах. Пока питомцы могут употреблять необходимые питательные вещества в правильных количествах и соотношениях, не имеет особого значения, какие именно продукты они едят.

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Елена Апазиди
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