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17:25, 28 марта 2023Бывший СССР

На Украине подожгли храм УПЦ

В Тернопольской области Украины подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Тернопольской области Украины подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

«В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии», — сказано в сообщении. Уточняется, на месте поджога были обнаружены предметы, с помощью которых его совершили.

Согласно заявлению, в алтарной части храма разбили окно, через него в здание забросили воспламеняющееся вещество. В УПЦ напомнили, что это не первый случай поджога. В июне 2022 года подожгли Владимирский храм на Сиховском массиве во Львове, отмечается в сообщении.

Ранее сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске. На опубликованной записи видно, как верующие и священнослужители убегают из задымленного помещения, а молодые люди, прикрывшие лица от слезоточивого газа, закрывают за ними двери.

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Кристина Есикова
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