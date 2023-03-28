Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики

Посла Норвегии в Грузии Санд вызвали в МИД в связи с вручением премии Саакашвили

Посла Норвегии в Грузии Хелен Санд вызвали в МИД республики в связи с вручением бывшему президенту Михаилу Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави-2».

Дипломат покинула МИД, не дав журналистам комментариев о случившемся.

25 марта в Осло Саакашвили присудили премию за достижения в области демократии и прав человека.

У посольства Норвегии в Тбилиси началась акция протеста. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что вручение премии бывшему президенту равносильно награждению норвежского террориста Андерса Брейвика.