Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 28 марта 2023Бывший СССР

Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики

Посла Норвегии в Грузии Санд вызвали в МИД в связи с вручением премии Саакашвили

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Посла Норвегии в Грузии Хелен Санд вызвали в МИД республики в связи с вручением бывшему президенту Михаилу Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави-2».

Дипломат покинула МИД, не дав журналистам комментариев о случившемся.

25 марта в Осло Саакашвили присудили премию за достижения в области демократии и прав человека.

У посольства Норвегии в Тбилиси началась акция протеста. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что вручение премии бывшему президенту равносильно награждению норвежского террориста Андерса Брейвика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.