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04:37, 28 марта 2023Россия

Эксперты начали определять место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

«Ъ»: специалисты пытаются установить место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

Эксперты пытаются установить возможные места, где на территории Белоруссии будет размещено хранилище российских тактических ядерных зарядов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программного директора Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюиса.

Как заявил Льюис, его команда уже начала изучать этот вопрос. При этом он отметил, что пока трудно определить, что именно им нужно искать и началось ли вообще строительство хранилища.

Специалист напомнил, что советское ядерное оружие хранилось на территории Белоруссии вплоть до 1996 года, поэтому речь может идти не только о строительстве нового объекта, но и о модернизации старого комплекса.

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Марина Совина
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