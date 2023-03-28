Глава ЯНАО рассказал об обновлении аэропорта Надыма после выхода указа президента

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал о том, как развивается и обновляется аэропорт Надыма.

«Благодарен нашему президенту за поддержку инициативы ямальцев — присвоение аэропорту Надыма имени Виктора Степановича Черномырдина. Во многом благодаря ему современный Ямал — регион стабильности и перспектив. В период, когда Виктор Степанович был главой «Газпрома», получили развитие многие наши крупнейшие промыслы. Он не раз бывал в Надыме, знал и любил этот город», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Дмитрий Артюхов также сообщил, что начата реконструкция надымского аэропорта, она пройдет в несколько этапов. «Этим летом начнем перестраивать привокзальную площадь, модернизируем оборудование, отвечающее за безопасность полетов. Сделаем все, чтобы наш аэропорт соответствовал гордому имени выдающегося государственного деятеля», — отметил глава региона.

