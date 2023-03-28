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09:45, 28 марта 2023Моя страна

Новосибирский театр кукол поставит спектакль о космонавтке Анне Кикиной

Новосибирский областной театр кукол представит спектакль о космонавтке Анне Кикиной

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирский областной театр кукол (НОТЕК) в апреле 2023 года представит спектакль «Удивительный полет к звездам», посвященный жизни российской космонавтки Анны Кикиной, уроженки Новосибирска. Как уточняет со ссылкой на директора театра Юрия Горлатых ТАСС, работа над спектаклем в настоящий момент близка к завершению.

Собеседник агентства указал, что намерение поставить такой спектакль появилось не сразу — сначала были планы запустить образовательный проект, однако позже было решено рассказать историю «девочки, которая мечтала о звездах». «Понятно, что мы связались и с мамой Ани, и с ней самой. Она записывала обращение из космоса, когда еще там была», — добавил он.

Отмечается, что длительность спектакля составит порядка 40 минут. Показ будет сопровождаться мультимедиаконтентом. В финале спектакля прозвучит песня группы «Ундервуд».

В октябре 2022 года Анна Кикина в числе первых российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и «Роскосмосом» на американском корабле Crew Dragon. Известно, что до присоединения к отряду Кикина работала на радио.

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Варвара Кошечкина
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