Украинский министр обороны опубликовал видео своего катания на британском танке

Министр обороны Украины опубликовал видео своей поездки на британском танке Challenger 2

Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился на поставленном Вооруженным силам республики британском танке Challenger 2. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам главы ведомства, ему было очень приятно прокатиться на одном из танков, недавно поставленных Великобританией в страну. «Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам», — заверил министр.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты завершили курс обучения по управлению танками Challenger 2 в Великобритании. Отмечалось, что тренировки длились несколько недель. Предполагается, что подготовленные экипажи будут задействованы в запланированном ВСУ контрнаступлении.